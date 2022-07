Alaska, în stare de șoc. Un băiat de 15 ani și-a împușcat mortal frații apoi s-a sinucis Un adolescent de 15 ani din SUA și-a ucis trei frați, inainte de a se sinucide. O ancheta este in curs de desfașurare pentru a stabili circumstanțele tragediei. Drama a avut loc saptamana aceasta in orașul Fairbanks din Alaska, SUA. Dupa ce a fost alertata de vecini care au auzit focuri de arma, poliția a […] The post Alaska, in stare de șoc. Un baiat de 15 ani și-a impușcat mortal frații apoi s-a sinucis first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

