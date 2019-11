Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa primele locuri in mai multe clasamente privind cele mai rezistente bacterii, potrivit celui mai recent raport privind rezistenta microbiana al ECDC (Centrul European de Control si Preventie a Bolilor). Asta inseamna un numar mult mai mare de infectii pe care nu le putem trata sau pentru…

- Noul ministru al Sanatații, dr. Victor Costache și-a propus sa dezvolte activitatea de transplant din țara noastra astfel incat sa fie salvați tot mai mulți romani și asta fara sa mai fie nevoiți sa ajunga in clinici din strainatate. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 477, ediția print „Una…

- Abuzul de antibiotice duce la creșterea alarmanta a rezistenței bacteriilor Foto: Arhiva. Un studiu medical publicat astazi atrage din nou atentia asupra abuzului de antibiotice: peste 4,5 milioane de români si-au tratat în ultimul an raceala si durerile de gât cu astfel de medicamente.…

- Un nou studiu al Societații Romane de Rinologie și Societații Naționale de Medicina Familiei arata ca romanii sunt fruntași in automedicația cu antibiotice. Studiul a fost realizat in luna octombrie a acestui an. Conform acestuia, peste 4,5 milioane de romani au tratat in ultimul an, cel puțin o data,…

- Alarmant! Chiar daca rezistența la antibiotice reprezinta o amenințare la adresa sanatații tuturor, continuam sa luam astfel de medicamente fara sa avem nevoie de ele. Așa am ajuns sa ocupam un loc fruntaș printre europeni și la acest capitol. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 476, ediția…

- Peste 300 de medici, romani și straini, de top, specialiști inclusiv in domeniul cercetarii medicale s-au reunit, in perioada 18-21 septembrie, la București, la cea de-a treia Conferința a Asociației Romane de Imuno-Dermatologie și respectiv, a 48-a Conferința a Societații de Imunologie din Romania.…

- Elitele internaționale ale imunologiei, dermatologiei și oncologiei, s-au reunit, in perioada 18 – 21 septembrie, la București, pentru a identifica cele mai bune soluții cu spectru larg de situații medicale, pornind de la prevenție și ajungand pana la urgențele medicale. Accesul catre tratamentele de…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a anunțat ca Romania este pe locul patru in Europa la numarul de cazuri de rujeola raportate in ultimul an. Mai mult, este posibil ca cifrele din Romania sa fie sub situația reala.