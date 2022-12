Alarmant: violenţa ­domestică – în creştere! Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, la nivel național, in primele 11 luni ale anului curent, numarul faptelor penale in domeniul violenței domestice a crescut cu 13,4%, fața de perioada similara a anului trecut, respectiv de la 44.522 la 50.531. De asemenea, au fost inregistrate creșteri si pentru loviri sau alte violențe (de la 27.029 la 31.310 fapte), vatamare corporala (de la 13 la 15 fapte) și amenințare (de la 4.836 la 6.058 de fapte).In schimb, s-a cunoscut un trend descendent al infracțiunilor de tentativa de omor și rele tratamente aplicate minorului (de la 441 la 396 de fapte).… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In primele 11 luni ale acestui an, polițiștii au emis 11.891 de ordine de protecție provizorii, 4.718 dintre acestea fiind transformate in ordine de protecție de instanțele de judecata. In aceeași perioada, polițiștii au intervenit la 81.397 de cazuri de violența domestica, dintre care 38.147 in mediul…

- Nu numai femeile cad victime violenței domestice, ci și barbați. E adevarat ca marea majoritate a victimelor acestui tip de violența sunt femeile, insa am avut și peste 8000 de barbați care au avut de suferit. Datele Poliției Romane arata ca in primele 11 luni ale acestui an, polițiștii au emis 11.891…

- Numarul faptelor penale in domeniul violentei domestice a crescut la nivel national cu 13,4% in primele 10 luni ale anului 2022, fata de aceeasi perioada a anului 2021, respectiv de la 40.691, la 46.127 de fapte. „In primele 10 luni ale acestui an, politistii au emis 10.867 de ordine de protectie provizorii,…

- Inspectoratul General al Politiei a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca, in primele 10 luni ale acestui an, politistii au emis 10.867 de ordine de protectie provizorii, 4.319 dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata. De asmenea, in aceeasi…

- Peste 66.000 de intervenții ale poliției in cazuri de violența domestica au fost inregistrate in primele 9 luni din 2022, a anunțat astazi, de Ziua Internaționala a Toleranței, ministrul Familiei Gabriela Firea.

- Politia Romana anunta, luni, ca, de la inceputul lunii, au fost montate 17 dispozitive de monitorizare electronica. “Pana astazi, 10 octombrie 2022, au fost montate 17 dispozitive de monitorizare electronica si a incetat masura in 5 astfel de cazuri. De asemenea, politistii au constatat 10 infractiuni…

- Creștere de 13% a numarului faptelor penale care sunt și fapte de violența, in primele 8 luni ale anului 2022, fața de aceeași perioada a anului trecut Creștere de 13% a numarului faptelor penale care sunt și fapte de violența, in primele 8 luni ale anului 2022, fața de aceeași perioada a anului trecut…

- In primele 8 luni ale anului 2022, la nivel național, numarul faptelor penale care constituie și fapte de violența domestica a crescut cu 13,3%, a anunțat sambata Ministerul Afacerilor Intyerne (MAI). (+4.320) fața de primele 8 luni ale anului 2021 (de la 32.601 la 36.921 fapte), anunța Mediafax.…