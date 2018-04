Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea populatiei in Romania s-a accentuat in februarie, cand s-au pierdut 10.137 de locuitori, mai multi decat in aceeasi luna a anului trecut, in principal din cauza reducerii natalitatii, potrivit datelor prezentate de Institutul National de Statistica (INS). In februarie 2018 s-au nascut 12.691…

- In 2017, rata medie anuala a locurilor de munca vacante a fost de 1,24%, in scadere cu 0,04 puncte procentuale fata de 2016. Numarul mediu al posturilor vacante a fost de 60.000, in crestere cu 200 fata de 2016, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). …

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost obligata sa majoreze de doua ori dobanda de politica monetara din cauza cresterii accelerate a inflatiei, cu efecte ample asupra mediului economic, in conditiile in care deficitul de cont curent si deficitul bugetar au crescut mai mult decat in tarile din regiune,…

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, dar declinul s-a redus in ianuarie, cand s-au pierdut 6.495 de locuitori, mai putini decat in aceeasi luna a anului trecut, aceasta situatie fiind generata in principal de o reducere a mortalitatii, arata datele publicate vineri de Institutul…

- In trimestrul al patrulea din 2017 numarul mediu de pensionari a fost de 5229 mii persoane, in creṣtere cu 5 mii persoane fata de trimestrul precedent, potrivit unui comunicat transmis de Institutul Național de Statistica.

- Populatia Romaniei a scazut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decat in anul anterior, in special ca urmare a scaderii natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Populatia Romaniei a scazut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decat in anul anterior, in special ca urmare a scaderii natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), porivit News.ro . Prin comparatie, in 2016, sporul…

- Populatia Romaniei se confrunta cu un declin demografic accentuat, pierzand doar in luna ianuarie a acestui an 13.704 locuitori, echivalentul a patru comune medii din tara, in special ca urmare a unui puseu al mortalitatii, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Sporul natural…