In Ungaria s-a depistat o prezenta crescuta a Covid-19 in sistemele de canalizare. 80% dintre asezarile din aceasta țara sunt afectate de imbolnavirile cu coronavirus. Experiții in sanatate publica au descoperit ca virusul exista in sistemele de canalizare din mai multe orașe, fapt ce ar duce la o creștere a imbolnavirilor cu Covid-19. „Datele de saptamana trecuta au relevat o prezenta crescuta a virusului in sistemele de canalizare din Budapesta, Bekescsaba, Eger, Kecskemet, Szekszard, Tatabanya, Veszprem si din alte orase importante, ceea ce sugereaza ca ne putem astepta la o crestere a numarului…