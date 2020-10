Stiri pe aceeasi tema

- Saptesprezece tari, între care si România, din totalul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum si Marea Britanie, sunt marcate cu rosu pe noua harta europeana de risc epidemic pentru COVID-19 publicata joi de Centrul european pentru prevenirea si controlul…

- Momentul in care vom trece de la ora de vara la ora de iarna 2020 se apropie. Toate ceasurile vor fi date inapoi cu o ora, ceea ce inseamna ca vom dormi mai mult. Ora de iarna 2020 se va actualiza in curand și va fi un prilej de bucurie pentru noi toți pentru ca vom dormi cu o ora mai mult. Ora de…

- Romania a pierdut 6,595 miliarde euro in 2018 din neincasarea unor venituri reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA), potrivit unui studiu privind deficitul de incasare a TVA publicat joi de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Ca si in 2017, Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare…

- CE: Romania are cel mai mare deficit de incasare a TVA la nivel national din UE, respectiv 33,8%. Cați bani pierde bugetul Romania a pierdut 6,595 miliarde euro in 2018 din neincasarea unor venituri reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA), potrivit unui studiu privind deficitul de incasare a TVA…

- Un studiu realizat de grupul de reflecție Markos Dragoumis Center for Liberal Studies (KEFiM) din Atena arata ca un grec oarecare muncește 178 de zile din cele 365 ale anului, adica aproape jumatate de an, pentru a-și plati impozitele și asigurarile sociale la stat, scrie Kathimerini.Și înca…

- Romania a inregistrat in ultima saptamana a doua cea mai mare rata de pozitivare din Europa, dupa Ucraina, scrie g4media.ro. Conform datelor furnizate de Our World in Data , 5,8 romani au fost depistați pozitivi la 100 de teste prelucrate, in timp ce in Ucraina, care inregistreaza cea mai mare rata…

- Cipru, Finlanda și Lituania și-au inchis granițele pentru turiștii romani Cipru. Foto: needpix.com Cipru, Finlanda și Lituania și-au închis granițele pentru turiștii români din cauza creșterii numarului de cazuri de contaminare cu noul coronavirus în țara noastra. De asemenea,…

- Numarul aparatelor tomograf disponibile in Romania este unul foarte mic comparativ cu solicitarile, bolnavii fiind nevoiți sa aștepte cateva luni sau chiar si un an pentru o investigație specializata in spitalele de stat. Acest fapt este reflectat in statistica Eurostat din 2018, astfel Romania fiind…