- Omenirea traiește pe datorie timp de 5 luni. Azi se epuizeaza resursele planetei pentru anul 2018. Acest lucru inseamna ca am utilizat mai mulți copaci, apa, pești și soluri fertile decat ne poate oferi Terra intr-un an pentru a ne hrani și deplasa.

- Ritmul vieții devine din ce in ce mai alert. Resimțim aceasta evoluție pe proria piele: oboseala, degradarea sanatații, imbatranirea precoce…dar nu oamenii sunt singurii afectați de acest fenomen: organizația „Fondul Mondial pentru Natura” a transmis un mesaj ingrijorator.