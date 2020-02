Alarmant! O dată la trei zile, un copil este abuzat sexual la Iaşi 119 copii au trecut prin iad anul trecut din cauza unor indivizi scelerati. In multe dintre aceste cazuri de natura sexuala, abuzatorul a fost unul dintre parinti, sau chiar fratele victimei. Alti 66 de copii au fost abuzati din punct de vedere psihic si emotional. Specialistii spun ca, in cazul fetelor, o urmare a abuzului sexual, psihic poate fi de multe ori si o sarcina la o varsta prematura. In acest context, pe parcursul anului 2019, DGASPC a monitorizat 393 de ma (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

