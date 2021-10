Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 30,96% in primele opt luni din 2021, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 42.242 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). In perioada ianuarie – august 2020 au fost consemnate 32.255…

- Instituția condusa de ministrul Ioana Mihaila a informat marți, 10 august, ca 70% dintre medicii din spitalele publice sunt vaccinați impotriva COVID-19. Mai precis, 25.387 de medici, din totalul de 36.312 incadrați.Dintre cei 36.312 de doctori din spitalele publice, 69% sunt vaccinați cu schema completa,…

