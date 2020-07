Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 308 harghiteni s-au vindecat de COVID-19, de la inceputul pandemiei, in vreme ce totalul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 403, in ultimele 24 de ore inregistrandu-se opt cazuri noi si un deces, arata informarea Institutiei Prefectului data publicitatii joi.De…

- Mai mult de atat va fi redus programul transportului public si se vor interzice adunarile publice, adunari care au primit ok-ul de curand. Masurile ar putea fi ulterior inasprite sau prelungite, precizeaza guvernul. Presedintele Kasim-Jomart Tokaev a fost cel care a dispus noi restrictii,…

- Astazi, 30 iunie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  15 persoane se afla in carantina instituționalizata.  658 persoane sunt izolate la domiciliu.  In județul Buzau au fost confirmate 565 de cazuri de infectare cu Coronavirus, 313 de persoane fiind declarate…

- Statele Unite au raportat peste 2,5 milioane de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus la nivel national, potrivit unui bilant publicat de Johns Hopkins University, informeaza DPA. Totodata,...

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, miercuri, la 22.760 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 345 de noi imbolnaviri. In acelasi timp sunt inregistrate 1.451 de decese, iar 16.117 de persoane s-au vindecat. Numarul pacientilor internati…

- Numarul de cazuri de coronavirus confirmate in Germania a crescut, ajungand la 177.212, au aratat vineri datele Institutului Robert Koch (RKI) pentru boli infectioase, potrivit Reuters preluat de mediafax.Vezi și: ATAC suburban și amenințari ale unui consilier de stat in Guvernul Romaniei…

- Bilanțul cazurilor de COVID-19 confirmate in Rusia este de 145 268, in creștere cu 10.581 de persoane in ultimele 24 de ore, potrivit ro.sputnik.md . Numarul noilor cazuri de infectare cu coronavirus in Rusia in ultimele 24 de ore a crescut cu 10581, ajungand pana la 145268. Peste o jumatate din noile…

- Pana sambata la pranz, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 10.635 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.890 au fost declarate vindecate și externate.