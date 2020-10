Studiile arata ca poluarea atmosferica ar creste cu 15% mortalitatea in randul pacienților infectați cu Covid-19. Un studiu international publicat in revista britanica de specialitate Cardiovascular Research arata ca particulele poluante par sa creasca activitatea unui receptor – denumit ACE-2 – situat pe suprafata celulelor si implicat in felul in care virusul SARS-Cov-2 infecteaza oamenii, relateaza AFP. In ce masura influențeaza poluarea mortalitatea Covid-19 Aceasta proportie ar fi de aproximativ 19% in Europa, de 17% in America de Nord si de aproximativ 27% in Asia de Est, potrivit estimarilor…