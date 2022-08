Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de femei din Ucraina au nascut in Republica Moldova de la inceputul razboiului. Iar aproape 6 mii de copii se afla la evidența școlara in țara noastra. Datele au fost oferite astazi de autoritațile moldovenești la șase luni de razboi in statul vecin, informeaza Noi.md cu referire la newsmaker.md.…

- Aproximativ 15.000 de soldati rusi au murit in Ucraina de la inceputul razboiului, au estimat agentiile de informatii din SUA si Marea Britanie, relateaza AFP. Richard Moore, seful Serviciului de Informatii Externe al Marii Britanii (MI6), a declarat ca un bilant de 15.000 de morti in randul rusilor…

- UPDATE Cel putin 339 de copii au fost ucisi si peste 600 raniti de la inceputul razboiului din Ucraina, a anunțat duminica Procuratura Generala. Razboiul din Rusia a ranit cel puțin 613 copii din 24 februarie, scrie Kyiv Independent. Potrivit Procuraturii Generale, 339 de copii au fost uciși pana pe…

- Cel putin 287 de copii au fost ucisi si alti 492 au fost raniti in Ucraina de la declansarea invaziei ruse, a anuntat sambata Parchetul general de la Kiev, potrivit dpa. Numai in orasul Mariupol, unde soldati ucraineni au opus o rezistenta curajoasa timp de cateva saptamani in combinatul siderurgic…

- Aproximativ 14 milioane de ucraineni, majoritatea femei si copii, au fost nevoiți sa-și lase in urma casele din cauza bombardamentelor, incepand cu 24 februarie, a transmis vineri coordonatorul de criza al Natiunilor Unite pentru Ucraina, Amin Awad, citat de The Guardian . Intr-o declaratie publicata…

- Ministerul ucrainean al Sanatatii a precizat, joi, intr-o declaratie, ca peste 48.000 de copii s-au nascut in Ucraina, de la inceputul razboiului, potrivit news.ro, citata de hotnews.ro. Cei mai multi copii s-au nascut in regiunile Lviv, Dnipropetrovsk si Odesa incepand cu 24 februarie. Totodata, autoritatile…

- Peste 48.000 de copii s-au nascut in Ucraina, de la inceputul razboiului, anunta Ministerul Sanatatii, citat de The Kiev Independent. De asemenea, de la inceputul crizei, peste 5 milioane de ucraineni s-au refugiat in tari ale UE.

- Teama, groaza, furie, deznadejde, speranța, veselie. Sunt peste 90 de zile de cand o femeie din Ucraina, mama a trei copii, prezinta intr-un jurnal video viața de zi cu zi a familiei ei, prinsa in razboiul cu Rusia.