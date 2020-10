ALARMANT. În spitalele din Chișinău nu mai sunt paturi libere pentru bolnavii cu COVID Semanal de alarma din partea autoritaților! In spitalele din Chișinau NU mai sunt paturi libere pentru bolnavii adulți cu COVID! Potrivit șefei Direcției sanatate a Primariei, locuri de internare sunt doar pentru copii. Suprasolicitarea spitalelor a aparut in ultimele trei zile, cand au fost inregistrate peste o mie de infectari in 24 de ore. TATIANA BUCEARSCHI, șefa Direcției Sanatate a primariei Chișinau: "Deci, paturile pentru adulți toate sunt ocupate, avem paturi pentru copii.Pentru adulți nu mai sunt paturi, acum cautam posibilitatea de a mai gasi paturi în spitalele… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

