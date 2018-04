ALARMANT! Fenomenul care ar putea afecta vremea din Europa Curentul oceanic care ajuta la încalzirea apelor Atlanticului din regiunile tarmurilor europene si din America de Nord a încetinit semnificativ fata de nivelul înregistrat în 1800. Conform unei noi cercetari, este la cel mai slab nivel atins în ultimii 1.600 de ani. Curentul oceanic ce ajuta la încalzirea apelor Oceanului Atlantic din regiunile tarmurilor europene si din America de Nord a încetinit semnificativ fata de nivelul înregistrat în 1800. Conform unei noi cercetari, este la cel mai slab nivel atins în ultimii 1.600… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

