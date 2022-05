Alarmant: Ce se întâmplă cu apele Chinei Nivelul marii a atins in China noi recorduri in 2021, crestere determinata de ridicarea temperaturii apelor si de topirea ghetarilor si a calotelor glaciare, a informat guvernul intr-un raport. Nivelurile apei de coasta au fost cu 84 mm mai crescute in 2021 decat media aceleiasi perioade intre 1993 si 2011, a transmis Centrul National de Monitorizare Maritima in buletinul sau anual. Raportul publicat sambata a avertizat ca ridicarea nivelului marii determinat de modificarile climatice are un „impact continuu” asupra dezvoltarii regiunii de coasta si a solicitat autoritatilor sa amelioreze monitorizarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

