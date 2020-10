Stiri pe aceeasi tema

- "Mai mult decat convergenta celor doua boli la aceeasi persoana, un lucru mai putin obisnuit, trebuie sa ne preocupe juxtapunerea epidemiei cu sezonul de gripa, fapt ce ar putea duce la o saturatie a spitalelor", a scris luni pe Twitter, Alejandro Macias, responsabil cu gestionarea epidemiei de gripa…

- Primul caz de COVID-19 si gripa, detectate simultan la aceeasi persoana, a fost confirmat in Mexic, fapt care incepe sa ingrijoreze comunitatea medicala deoarece convergenta celor doua boli ar putea pune o si mai mare presiune asupra sistemului sanitar din aceasta tara, relateaza luni EFE.

- Potrivit INSP, a fost introdusa notiunea de "caz probabil", care se refera la persoane care au intrat in contact cu un caz confirmat, la cei care isi pierd gustul sau mirosul, dar si la pacientii cu imagine pulmonara sugestiva pentru COVID-19. Caz suspect Orice persoana cu debut brusc…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in cursul zilei de miercuri, un angajat cu functie de executie din cadrul Centralei MAE a fost depistat pozitiv cu COVID-19. ''Persoana infectata este singurul caz confirmat in urma testarii contactilor directi ai cazului comunicat in data de 16 septembrie'',…

- Un caz de coronavirus a fost confirmat la Slavia Praga, formație unde evolueaza și Nicolae Stanciu (27 de ani). Slavia Praga efectua un stagiu de pregatire in Austria. Rezultatele ultimelor teste pentru coronavirus au dat peste cap programul campioanei Cehiei. Un jucator a fost confirmat cu Covid-19,…