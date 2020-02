Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana au fost consultate in jur de 100 de persoane pe zi, dintre care 30 au fost diagnosticate cu gripa. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un numar de sapte cazuri de gripa au fost inregistrate in perioada 20 – 26 ianuarie la nivelul judetului Vaslui, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP). Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Mihaela Topliceanu, toti cei sapte pacienti diagnosticati cu gripa au fost…

- Accesul vizitatorilor la Spitalul Municipal de Boli Infectioase Constanta a fost limitat pentru reducerea riscului de imbolnaviri prin afectiuni respiratorii acute, iar bolnavii sunt izolati pe tipuri de afectiuni, pentru prevenirea raspandirii bolilor. Peste 40 de cazuri de gripa s-au inregistrat in…

- In Chișinau au fost confirmate 26 de noi cazuri de gripa saptamana trecuta, conform analizelor de laborator. Autoritațile nu sunt insa alarmate: morbiditatea prin gripa a scazut cu 14%, comparativ cu saptamana anterioara.

- Situatia epidemiologica din tara in ultima saptamana. In perioada 10-16 ianuarie 2020 au fost inregistrate 308 cazuri de maladii infectioase, intoxicatii si reactii adverse, cu 86 cazuri mai multe decat saptamana precedenta si cu 28 de cazuri mai putine decat in aceeasi

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt a luat in evidenta trei cazuri noi de gripa, numarul total de cazuri inregistrate in acest sezon ridicandu-se la 11, potrivit informatiilor furnizate, joi, de conducerea institutiei. Doua dintre cazuri au fost inregistrate in Piatra-Neamt, iar al treilea, in…

- CIFRE… Conform datelor oferite de Directia de Sanatate Publica Vaslui, in saptamana 9 – 15 decembrie, s-au inregistrat 1.167 de cazuri de viroze respiratorii, cu 134 mai multe fata de saptamana 2-9 decembrie. Si in ceea ce priveste pneumoniile, s-a inregistrat o usoara crestere a numarului de cazuri,…

- Potrivit Biroului National de Statistica, în ianuarie-septembrie 2019, numarul infractiunilor înregistrate a constituit 7.552 cazuri si s-a majorat cu 325 cazuri, în comparatie cu ianuarie-septembrie 2018. Infractiunile comise pe teritoriul municipiului Chisinau constituie 33,3%…