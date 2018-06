Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 19 ani si un copil de un an si sase luni, ambii din comuna Romanasi, au decedat, si alte trei persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care erau pasageri a intrat in coliziune cu o autoutilitara, informeaza Agerpres.ro Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului Judetean…

- Furtunile violente si fulgerele au ucis in ultimele doua zile cel putin 30 de persoane in nordul si in estul Indiei, au anuntat autoritatile de la New Delhi intr-un raport oficial ce a fost publicat sambata...

- Un numar de cinci persoane au murit, iar un copil de opt ani a fost ranit, în noaptea de luni spre marți, dupa ce mașina în care se aflau a ieșit de pe un drum național din județul Timiș și s-a rostogolit zeci de metri. Accidentul rutier a avut loc, în noaptea de luni spre marți,…

- Alerta maxima. Teroristii au lovit din nou, sunt morti si raniti. Cel putin patru oameni au murit si alti 15 au fost raniti in urma unui atac cu bomba comis, joi, in Bagdad, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor de securitate irakiene, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Cel putin…

- Cel putin patru oameni au murit si alti 15 au fost raniti in urma unui atac cu bomba comis, joi, in Bagdad, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor de securitate irakiene, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin cinci persoane au murit in sudul Indiei in urma contractarii virusului Nipah, din cauza caruia alte circa 100 de persoane au fost plasate in carantina, a declarat marti un responsabil sanitar local, citat de AFP, potrivit rtv.net.

- Natura dezlanțuita in Canada. Cel puțin doi oameni au murit și alți doi au fost raniți in urma furtunii cu gheața care a facut ravagii ieri. Una dintre victime era un lucrator care trebuia sa taie varfurile copacilor inainte de furtuna, insa arborele a cazut peste el.

- Cel putin zece oameni au murit, iar sase au fost raniti intr-o localitate din India, dupa ce hotelul in care se aflau s-a prabusit. Potrivit autoritatilor, tragedia s-a produs dupa ce o masina a derapat si a intrat in plin in cladire.