ALARMĂ TOTALĂ! Schimburi de focuri la centrala nucleară Zaporojie VIDEO Un atac al rușilor in noaptea de joi spre vineri la centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare de acest fel din Europa, a declanșat o alarma in toata lumea dupa izbucnirea unui incendiu. Autoritațile ucrainene au informat ca rușii ar fi executat și bombardamente asupra zonei, pe langa schimbul de focuri ce a avut loc. Intr-o serie de imagini surprinse de pe una din camerele de supraveghere a centralei se pot observa cum sunt lansate trasoare luminoase care lumineaza parcarea in care se aflau mai multe vehicule blindate, cel mai probail ale armatei ruse. Imaginile nu au sunet, dar in același timp… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

