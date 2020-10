Stiri pe aceeasi tema

- DECIZII… Astazi, municipiile Barlad și Huși au inregistrat ce mai mare rata de imbolnaviri cu noul coronavirus. De asemenea, comuna Boțești se alatura celor doua municipii. Astfel, in aceste localitațile, maștile devin obligatorii iau evenimentele publice sunt interzise. Cea mai mare rata de imbolnavire…

- Numarul mare de cazuri de COVID-19 din ultimele zile au determinat autoritatile locale sa ia masuri de limitare a raspandirii coronavirusului. Astfel, incepand cu data de 7 octombrie 2020, «se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5…

- Sah INCEPE… Vasluiul gazduieste Campionatul Diviziei B la sah. In perioada 2-4 octombrie, Vasluiul va organiza partidele din cadrul Seriei Nord-Est a Diviziei B la sah, pe echipe – seniori. Competitia este organizata de Federatia Romana de Sah, in colaborare cu C.S „Sergentul” Vaslui. Vor participa…

- VEȘTI BUNE… Dupa cinci licitații lansate in ultimii patru ani, proiectul de reabilitare a rețetelor de apa și canalizare are in sfarșit un ofertant. Este vorba despre Proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare in…

- IN SFARSIT… La a cincea licitatie a proiectului „Fazarea reabilitarii sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui”, care a avut loc pe 24 septembrie, s-a prezentat un constructor care si-a depus…

- SCHIMBARI… In patru clase din trei unitati de invatamant din Vaslui, Barlad si Husi se suspenda cursurile scolare organizate in modalitatea „fata in fata”. Decizia a fost luata de Prefectura Vaslui, la solicitarea Inspectoratului Scolar Judetean, dupa ce mai multi elevi au fost infectati cu virusul…

- NECAZ… Secția de pompieri Huși a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și un echipaj specializat pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea Boțești, comuna Boțești. “La sosirea echipajului de intervenție incendiul se manifesta violent la nivelul a doua…

- PROIECTE… Mai multe drumuri din judetul Vaslui au fost incluse in Lista-sinteza a obiectivelor de investitii din cadrul subprogramului „Drumuri de interes local si drumuri de interes judetean”, derulat de Compania Nationala de Investitii. Este vorba despre drumuri din 53 de localitati vasluiene, printre…