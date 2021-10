Stiri pe aceeasi tema

- Un lot dintr-un sos de maioneza este retras din magazine din cauza oxidului de etilena intr-unul dintre ingredientele folosite la fabricarea acestuia. Potrivit Autoritații Nationale Sanitar -Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, producatorul considera ca nu exista nici un risc pentru…

- Un lot de sos de maioneza a fost retras din mai multe magazine din țara care l-au vandut din cauza ca unul dintre ingrediente conținea oxid de etilena, o substanța periculoasa interzisa in Uniunea Europeana pentru uz alimentar, transmite Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…

- Romanii care au cumparat acest produs trebuie sa ia la cunoștința asta! Un produs a fost retras din supermarket-urile din toata țara. Cei care și-au facut cumparaturile de curand trebuie sa-l restituie sau sa-l arunce imediat. Noua alerta alimentara in Romania: produs retras din magazine Un alt produs…

- Autoritațile locale anunța miercuri ca a fost descoperit un focar de pesta porcina in Sectorul 6 și ca se va acționa pentru anihilarea lui. In paralel, vor fi luate și alte masuri ce se impun in astfel de situații. Miercuri a avut loc sedinta Centrului Local de Combatere a Bolilor al Municipiului…

- Un focar de pesta porcina a fost descoperit in Sectorul 6 din București, potrivit postarii pe Facebook facute miercuri, 29 septembrie, de primarul Ciprian Ciucu, iar Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența (CMBSU) a organizat o ședința de urgența. „Am fost informat ca in Sectorul 6 exista un…

- Unsprezece cabinete veterinare din Bistrița-Nasaud au dat in judecata Agenția Naționala pentru Sanitar Veterinara și Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Direcția Sanitar Veterinara și Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bistrița-Nasaud, precum și Guvernul Romaniei, dupa ce nu li s-au platit o parte din sumele…

- Potrivit Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Compania Maspex Romania, in calitate de producator al marcii de bautura racoritoare Figo, produs in Romania, a fost informata de catre unul dintre furnizorii sai cu privire la existenta substantei oxid de etilena…

- Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava a demarat o ampla campanie in tot județul, privind retragerea produselor de inghețata din gama Mars, din loturile cu conținut de oxid de etilena, considerate cu risc pentru consumatori, conform alertei transmise de Comisia ...