Alarmă la Washington! Capitoliul este în ”lockdown” Capitoliul din Washington a fost inchis, din cauza unei amenintari la adresa securitatii, luni, cu doua zile inaintea investirii lui Joe Biden in functia de presedinte al Statelor Unite, relateaza BBC News. Sediul Congresului Statelor Unite a fost atacat la 6 ianuarie de catre sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump, iar incidente violente s-au soldat cu cinci morti. SONDAJ: O treime din respondenți s-ar vaccina, dar 40% nu cred in vaccin in Romania Potrivit unor jurnalisti aflati la fata locului, un anunt cu privire la o urgenta era difuzat, iar o repetitie a ceremoniei de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

