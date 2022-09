Alarmă la un colegiu din Cluj, elevii scoși din clase Cateva sute de elevi care erau la cursuri miercuri la un colegiu din Cluj-Napoca au fost evacuați din salile de clasa, dupa ce s-a declanșat alarma de incendiu. In jurul orei 13 a fost solicitata intervenția echipajelor ISU Cluj la Colegiul Național George Coșbuc din Cluj-Napoca. Aici s-a declanșat o alarma automata de incendiu, intr-un … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de la Colegiul Național ”George Coșbuc” au fost evacuași, dupa ce s-au declanșat senzorii de fum.In jurul orei 12.50, a fost solicitata intervenția echipajelor ISU Cluj la Colegiul Național George Coșbuc din Cluj-Napoca. ”A fost vorba despre declanșarea unei alarme automate de incendiu intr-un…

- O eleva de 12 ani din Craiova a fost lovita de o masina saptamana trecuta in timp ce traversa pe trecerea de pietoni din fata Scolii „Nicolae Balcescu” pentru a ajunge la cursuri . Eleva nu a mai ajuns in clasa, ci la spital. La trecerea de pietoni, unde a avut loc accidentul, nu exista limitatoare…

- Foarte mult fum a fost in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul de Copii din Timișoara. Autoritațile au declanșat Planul Roșu de intervenție și zeci de persoane, copii, parinți și cadre medicale, au fost evacuate.

- Parintii din Floresti fac apel la conducerea comunei sa se implice in rezolvarea situatiei transportului elevilor la scoala. Din cauza traficului infernal spre Cluj-Napoca elevii intarzie la scoala si sunt luati in vizor de profesori.

- Proiectarea infrastructurii școlare, pentru a ține pasul cu creșterea intr-un ritm alert al populației din Cluj, nu pare sa fie unul din punctele forte ale administrației locale. In 9 școli din municipiul Cluj-Napoca, unii elevi au program dupa masa. Lucru care inevitabil le afecteaza productivitatea.…

- Incendiu devastator in centrul Capitalei, zece familii au ramas pe drumuri, dupa ce imobilul in care locuiau a fost inghitit de flacari. Unii locatari au reusit sa iasa singuri din locuinte, in timp ce altii au fost evacuati de pompieri. In total, 25 de oameni au fost evacuati. Alarma s-a dat in…

- Pompierii clujeni au intervenit in cursul nopții trecute pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o baraca situata pe strada Cantonului din municipiul Cluj-Napoca.„La fața locului s-au deplasat trei echipaje de pompieri, ce incadrau doua autospeciale pentru stins incendii și un echipaj SMURD. Acolo…

- Primaria și Consiliul local Cluj-Napoca premiaza anual elevii care au obținut media 10 la cele doua examene ale maturitații - Evaluare Naționala și Bacalaureat - cu un premiu in valoare de 1.000 lei.