Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi a cucerit prima Supercupa a Romaniei din istoria clubului, dupa 2-1 cu CFR Cluj. Dan Petrescu, antrenorul „feroviarilor”, e mulțumit de prestația echipei, in ciuda eșecului de la Arad. „Inainte de meci am zis ca finalele nu se joaca, se caștiga. Noi am jucat bine. Trebuia sa jucam mai rau ca sa…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Arad, ca formatia sa nu isi permite sa piarda Supercupa, programata sambata, impotriva detinatoarei Cupei Romaniei, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe.

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Arad, ca formatia sa nu isi permite sa piarda Supercupa, programata sambata, impotriva detinatoarei Cupei Romaniei, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Fii la curent cu cele mai noi…

- Dan Petrescu (54 de ani) a reacționat cu mult fair-play la atacul lansat de Marius Șumudica (51 de ani) imediat dupa Pyunik Erevan - CFR Cluj, scor 0-0, din turul I preliminar al Ligii Campionilor. In timpul conferinței de presa care a prefațat Supercupa Romaniei dintre CFR Cluj - Sepsi, Dan Petrescu…

- Fundașul algerian Rachid Bouhenna (30 de ani) e noul fotbalist al celor de la FCSB! Mihai Stoica, managerul roș-albaștrilor, a anunțat ca stoperul a semnat cu vicecampioana luni seara. „Am semnat in aceasta seara cu Bouhenna, maine il prezentam in cadrul unei conferințe de presa. L-am vrut și cand era…

- CFR Cluj a fost invinsa, duminica seara, pe teren propriu, scor 0-1, de FCSB, intr-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Ligii 1. Ocupanta locului secund in Liga 1 a inceput tare partida din Gruia, iar in minutul 4 Olaru l-a pus la incercare pe Balgradean. In minutul 15, Tanase și-a incercat și…

- Leo Grozavu (54 de ani) e liber de contract dupa ce a plecat de la Sepsi și așteapta meciul CFR Cluj - FCSB cu mare interes. E de parere ca experiența din lotul ardelenilor e suficienta pentru a tranșa partida de diseara, unde doar victoria pastreaza formația bucureșteana cu șanse reale la titlu. -…

- Toni Petrea (47 de ani), antrenorul de la FCSB, a dezvaluit ce apreciaza cel mai mult la Dan Petrescu (54), omologul sau de pe banca campioanei CFR Cluj. CFR Cluj - FCSB se joaca duminica, 17 aprilie, la ora 20:30. Partida va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, OrangeSport 1 și Look…