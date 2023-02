Alarmă la centrala nucleară. Rachete rusești, „periculos de aproape” de reactor Doua rachete rusesti din cele patru lansate sambata de fortele ruse au zburat „periculos de aproape” de o centrala nucleara din sudul Ucrainei, a declarat organismul de stat care administreaza centralele nucleare ale tarii, potrivit The Guardian. Energoatom a anunțat ca sambata, la orele locale 8.25 si 8.27, doua rachete de croaziera au fost inregistrate […] The post Alarma la centrala nucleara. Rachete rusești, „periculos de aproape” de reactor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

