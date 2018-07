Serviciile de securitate au actionat prompt, dupa ce au sesizat un vehicul suspect in terminalul feriboturilor, scrie publicatia La Voix du Nord.

Potrivit France Info, soferul masinii suspecte a amenintat ca se va arunca in aer impreuna cu vehiculul sau. Specialistii in dezarmosarea dispozitivelor explozive au intervenit imediat si au organizat un cordon de securitate.



Martorii oculari au informat ca au auzit o explozie in jurul orei locale 14:30. Aceasta a provenit de la distrugerea controlata a dispozitivului exploziv.

Imagini de la fata locului arata un vehicul -…