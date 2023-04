Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la dejunul de lucru cu ambasadorii statelor membre UE la București, organizat de Președinția suedeza a Consiliului UE at Info real.

- Deputatul PNL Raluca Turcan susține ca in conflictul Rareș Bogdan-Bogdan Aurescu este de partea PNL, insa menționeaza ca neințelegerile ar trebui discutate in interiorul formațiunii pentru a nu se ințelege ca ministrul de Externe nu are susținerea Guvernului.

- 49 de caluți de mare uscați au fost gasiți ascunși in bagajul unui vetnamez de 50 de ani care calatorea de la Istanbul la Viena, relateaza Heute. Peștii sunt protejați de Convenția privind Comerțul Internațional cu Specii Periclitate de Fauna și Flora Salbatica (CITES).Alarma a fost data de un caine…

- Actița Sharon Stone, in varsta de 64 de ani, deplange pierderea fratelui ei Patrick Stone, care a murit subit duminica in Pennsylvania. Avea 57 de ani. Actrița a confirmat decesul fratelui ei la sfarșitul zilei de luni, publicand o fotografie cu ei impreuna pe Instagram. „RIP fratele meu Patrick Joseph…

- „Fara canale de comunicare nu exista negocieri, fara negociere nu exista pace.”, este mesajul transmis de ministrul de externe al Ungariei, care a mers, luni, intr-o vizita oficiala la Belarus. Peter Szijjarto a menționat ca, in discuțiile purtate la Minsk, va susține poziția Ungariei.

- Dezastru la Miorcani. Un batran de 84 de ani a murit in flacari in casa Un barbat de 84 de ani, din localitatea Miorcani, și-a pierdut viața in urma unui incendiu care i-a cuprins bunurile din camera unde locuia, a anunțat ISU Botoșani. S-a intamplat in aceasta dupa-amiaza. Alarma a fost data chiar…

- Ministrul de externe Alexander Schallenberg a declarat doar ca agenții ruși au depașit „linia roșie”. Cotidianul Kurier a aflat ca doi diplomați vor trebui sa... The post Patru diplomați ruși au fost expulzați joia trecuta de Ministerul de Externe de la Viena appeared first on Special Arad · ultimele…

- Guvernul de la Berlin a fost nevoit sa clarifice, vineri, afirmatiile ministrului german de Externe, Annalena Baerbock, care a generat controverse privind pozitionarea Germaniei fata de conflictul militar dintre Rusia si Ucraina.