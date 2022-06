Alarmă în Bărăgan! Pesta porcină a reapărut aproape de Bucureşti! Autoritatile noastre au din nou mari probleme din cauza pestei porcine. Desi s-a crezut ca acest virus a fost ucis, in urma cu 3 saptamani, iata ca a reparut un focar, aproape de Bucuresti. Veterinarii din judetul Ialomita au din nou batai de cap. Pesta porcina a reaparut in Baragan, in gospodaria unui localnic. Fermierii […] The post Alarma in Baragan! Pesta porcina a reaparut aproape de Bucuresti! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

