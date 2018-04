Stiri pe aceeasi tema

- O alerta de securitate implicand luni un camion alb ce a fost oprit langa Palatul Buckingham din Londra al reginei Elisabeta si arestarea unui barbat a fost ridicata dupa ce politia a considerat ca vehiculul nu era suspect, potrivit Politiei Metropolitate a capitalei britanice, citata de Reuters. …

- A fost stare de alerta, vineri dimineața, pe Aeroportul Otopeni, dupa ce Brigada Antitero a SRI a verificat un automobil suspect. In urma cercetarilor, alerta s-a dovedit a fi falsa, potrivit informațiilor Digi24.ro.

- Radiodifuzorul national japonez NHK si-a cerut scuze, miercuri, dupa ce a transmis o alerta falsa potrivit careia, Japonia ar fi fost atacata cu o racheta balistica trimisa de Coreea de Nord. Radiodifuzorul a trimis o alerta avertizand oamenii sa iasa din cladiri sau din subteran, arata CNN.…