ISU Timis a activat, sambata dimineata, Planul Rosu de Interventie la Spitalul de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara, in urma degajarii de heliu de la un aparat RMN. Inițial, s-a crezut ca este vorba de fum, dar dupa cercetarea aparatului s-a contatat ca este vorba de heliu, in realitate, care provenea de la sistemul de racire. „Este un nou aparat RMN, a avut o setare care a constatat ca trebuie evacuat heliu. Țeava de evacuare era in dreptul altor orificii de aerisire, de pe secțiile de deasupra, heliul a fost absorbit. Acesta arata ca un abur si mirosea a ars. Ne-am alertat și am evacuat patru…