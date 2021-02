Alarmă falsă: Într-o geantă suspectă că ar conține o bombă, au fost găsiți șase pui de pisică O echipa de geniști din Ohio a fost chemata sa intervina pentru a dezamorsa o geanta suspecta ca ar conține o bomba, pe treptele unei biserici. Alarma s-a dovedit a fi una falsa, aceștia gasind o pisica cu șase pui nou-nascuți. In geanta, oamenii au descoperit o notița prin care erau inștiințați de numele pisicii, inclusiv data și ora la care a nascut, scrie Insider.com . Felina și puii ei au fost transferați la un adapost de animale, pentru a fi ingrijiți. In urma investigațiilor medicale efectuate, pisica are o stare buna de sanatate. Atat mama, cat și pisoii se afla acum la o familie adoptiva.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

