Alarmă falsă în Germania declanșată de un adolescent înarmat cu o "armă" din piese Lego Un adolescent din Germania a declanșat o masiva operațiune a poliției dupa ce proprietarul unui restaurant a confundat pușca de jucarie pe care acesta o avea cu o arma reala, informeaza Reuters.



Un martor a alarmat forțele de ordine dupa ce a vazut un baiat de 15 ani îmbracat în haine de camuflaj, ținând în mâna ceea ce pare a fi o pușca, alergând în sus și în jos, pe o strada din orașul Lindau din sudul Germaniei.



"Evident ca a trebuit sa ne deplasam imediat la fața locului&", a spus un polițist pentru publicația locala Lindauer…

Sursa articol: hotnews.ro

