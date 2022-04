Stiri pe aceeasi tema

- O televiziune din Taiwan, susținuta de guvernul țarii, și-a cerut scuze și i-a indemnat pe oameni sa nu se panicheze, miercuri, dupa ce a transmis din greșeala ca a avut loc un atac al Chinei la Taipei, totul in contextul unor tensiuni militare crescande cu Beijing-ul, relateaza Reuters.

- Armata din Taiwan a publicat marți, 12 aprilie, pentru prima data un manual privind apararea civila, oferind cetațenilor sfaturi de supraviețuire intr-un scenariu de razboi, in condițiile in care invazia Rusiei in Ucraina concentreaza atenția asupra modului in care insula ar trebui sa raspunda presiunii…

- Guvernul SUA a aprobat vanzarea catre Taiwan echipamente și servicii de formare, in valoare de pana la 95 de milioane de dolari, pentru intreținerea sistemului de aparare aeriana Patriot al insulei amenințata de China, a anunțat Pentagonul marți. „Aceasta vanzare va contribui la menținerea densitații…

- Ministrul Apararii din Taiwan, Chiu Kuo-cheng, a spus ca atat China, cat si Taiwan ar plati un pret prea mare daca Beijingul ar alege sa organizeze o invazie militara similara cu cea a Rusiei.

- O nava de razboi americana a navigat sambata prin sensibila stramtoare Taiwan, parte a ceea ce armata americana numește activitate de rutina, dar pe care China a descris-o drept "provocatoare", scrie Reuters, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

