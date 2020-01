Alarmă falsă de incendiu la acoperișul Bisericii Ortodoxe din cartierul Miahail Kogălniceanu Spiritele s-au „incins” astzi, in jurul orei 19.00, la Sebeș. Ceea ce parea un incendiu devastator la acoperișul bisericii ortodoxe din cartierul Kogalniceanu, s-a dovedit a fi de fapt doar un brad inflacarat. Garda de Intervenție Sebes a fost solicitata pentru a interveni la un posibil incendiu la acoperișul Bisericii Ortodoxe din cartierul Kogalniceanu, din municipiul Sebeș. Au fost alocate trei autospeciale: 2 ASAS și 1 SMURD B2. Din fericire apelul nu s-a confirmat, a luat foc un brad din curtea bisericii inundand cu fum acoperișul bisericii. In cele din urma, incendiul a fost lichidat. FOTO:… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

