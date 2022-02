ALARMĂ DE RÎZBOI! Vladimir Putin anunță începerea ofensivei militare contra Ucrainei (VIDEO) Joi dimineața, in jur de 4.30 ora Romaniei, Putin a declarat ca a trimis armata in Ucraina: „Este teritoriul nostru istoric”. Focuri de arma și explozii au fost auzite chiar și langa Kiev. Vladimir Puțin a declarat ca URSS a facut eforturi enorme sa evite razboiul. ”Am reușit sa distrugem nazismul, dar am pierdut milioane de oameni. Nu vom mai permite așa ceva. Cei care ne numesc dușmani au mulți bani și posibilitați, și știm asta, și știm posibilitațile noastre de a rezista acestor impertinențe. Din punct de vedere militar, Rusia moderna, chiar dupa destramarea URSS este una dintre cele mai mari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

