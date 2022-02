ALARMĂ DE RĂZBOI! Vladimir Putin anunță începerea ofensivei militare contra Ucrainei (VIDEO) Joi dimineața, in jur de 4.30 ora Romaniei, Putin a declarat ca a trimis armata in Ucraina: „Este teritoriul nostru istoric”. Focuri de arma și explozii au fost auzite chiar și langa Kiev. Presedintele Vladimir Putin a anuntat joi in zori o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i „apara pe separatiștii” din estul țarii. La scurt timp, mai multe explozii și focuri de arma au inceput sa se auda la Kiev, Harkov sau Odessa. Vladimir Putin a declarat ca URSS a facut eforturi enorme sa evite razboiul. ”Am reușit sa distrugem nazismul, dar am pierdut milioane de oameni. Nu vom mai permite așa ceva.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

