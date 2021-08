Stiri pe aceeasi tema

- Alarma falsa de incendiu la Spitalul Clinic pentru Copii Marie Curie din Capitala! A fost activat Planul Roșu de Intervenție dupa un apel l 112, prin care se anunța sa iese fum din unitate. Dupa primele cercetari s-a descoperit ca fumul provenea de la acțiunea de deratizare. Autoritațile au fost alertate,…

- Autoritatile din Capitala au activat, marti seara, Planul Rosu de interventie, in urma unui apel prin care se anunta izbucnirea unui incendiu la Spitalul Marie Curie, fost Budimex, insa fumul provenea de la o actiune de deratizare. “Ca urmare a unui apel la 112, care anunta un incendiu la spitalul din…

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție pentru incendiu la spitalul Marie Curie din Capitala, in urma unui apel la 112. Mai multe autospeciale au fost trimise la fața locului, insa pompierii au stabilit ca este vorba despre o alarma falsa. Fumul ar fi fost rezultat in urma unei acțiuni de…

- Incendiu la un autoturism, produs pe bulevardul 1 Decembrie, vis a vis de Spitalul de Boli Infectioase din Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu…

- Aproximativ 15 hectare de teren au ars in noaptea de joi spre vineri in zona dintre localitațile Corbeanca și Periș, la cațiva kilometri de Capitala. Din primele informații, incendiul ar fi fost declansat de un trasnet, in timpul furtunii de joi seara, insa a contribuit și canicula din ultimele zile,…

- Aproximativ 15 hectare de teren au ars in noaptea de joi spre vineri in zona dintre localitațile Corbeanca și Periș, la cațiva kilometri de Capitala. Din primele informații, incendiul ar fi fost declansat de un trasnet, in timpul furtunii de joi seara, insa a contribuit și canicula din ultimele zile,…

- Problema șobolanilor ia amploare in Capitala, in ciuda incercarilor tardive ale autoritaților locale de a ține lucrurile sub control. Dupa strazi, parcuri, curți și magazine, șobolanii iși fac simțita prezența și in școli. Pe data de 19 mai 2021, cu o intarziere de cateva luni, Consiliul General…

- Primarul Sectorul 1, Clotilde Armand, anunta ca a inceput o ampla actiune de reparare a trotuarelor alaturi de Administratia Strazilor Bucuresti. "Dupa mai bine de 5 ani, trotuarele din Sectorul 1 distruse si de indiferenta fostelor administratii vor fi refacute. Am inceput alaturi de Administratia…