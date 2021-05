Alarmă de incendiu la Spitalul Județean Pitești Panica, duminica dimineața, la Spitalul Județean de Urgența din Pitești, dupa ce intr-unul dintre saloanele in care erau tratați pacienți cu COVID-19 s-a semnalat miros de fum. Fumul a aparut intr-un salon din Secția de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgența Pitești in jurul orei 04.30. Primele care au intervenit au fost cadrele […] The post Alarma de incendiu la Spitalul Județean Pitești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost panica, duminica dimineața, la Spitalul Județean de Urgența din Pitești, dupa ce intr-unul dintre saloanele in care erau tratați pacienți cu COVID-19 s-a semnalat miros de fum. Mirosul de fum a aparut intr-un salon din Secția de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgența…

- Alerta, dupa ce mirosul de fum a aparut intr-un salon la Secția de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgența Pitești, astazi, in jurul orei 04.30 The post Alerta! Fum intr-un salon cu pacienti COVID, la Spitalul Judetean Pitesti first appeared on Partener TV .

- Saptesprezece pacienti internati la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, pe sectia Boli Interne, care este sectie non-COVID, au fost diagnosticati cu virusul SARS-CoV-2. Pacientii de la sectia Boli Interne a Spitalului Judetean din Ploiesti au fost testati pentru infectia cu SARS-COV-2 dupa ce unii…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri, la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Slatina (Olt), 36 de persoane fiind evacuate. Potrivit primelor informații, autoritațile au activat Planul Roșu de intervenție, poliția și pompierii au trimis echipaje la fața locului. La ora transmiterii acestei știri,…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri, la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Slatina (Olt), 36 de persoane fiind evacuate. Potrivit primelor informații, autoritațile au activat Planul Roșu de intervenție, poliția și pompierii au trimis echipaje la fața locului. La ora transmiterii acestei știri,…

- Polițiștii și pompierii au intervenit, miercuri dimineața, la un apartament din Capitala, dupa ce o femeie și-a agresat mama și apoi a incendiat locuința. Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 25 Poliție a fost sesizata astazi, la ora 9.15, prin apel 112, cu privire la faptul…

- Prim-procurorul Ion Veștemean a anunțat luni ca Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu se va autosesiza in cazul deceselor de la secția ATI COVID a Spitalului Județean, dupa ce site-ul ”Turnul Sfatului” a publicat o serie de dezvaluiri bazate pe marturia unui fost asistent medical. ”In acest caz va…

- Unitatea mobila ATI de la Institutul Marius Nasta a inceput sa degaje fum, dupa ce un ventilator ar fi produs o flama deschisa. Mai multe mașini de pompieri și ambulanțe erau prezente, au venit la Institutul „Marius Nasta” din Capitala, unitate COVID, unde alerta a fost data la 22:24. Au intervenit…