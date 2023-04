Alarma de incendiu la Hotel Riva in statiunea Mamaia. Persoane evacuate (Galerie Foto + Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din Bucuresti au fost prinsi de Politia Locala din Constanta in timp ce vindeau droguri in zona Festivalului Sunwaves din Mamaia, conform news.ro.Iata anunțul Primariei ConstanțaPrimaria Constanta a anuntat printr-un comunicat de presa, ca politistii locali au au depistat in zona Summerland,…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a susținut vineri intr-o postare pe rețelele sociale ca de vina pentru scaderea numarului de turiști pe litoral in 2022 ar fi fost știrile false, scrie G4 Media. ”Turismul romanesc are nevoie de adevar, nu de senzațional. Are nevoie de onestitate, nu de barfe sau…

- Un nou sens giratoriu va aparea la intrarea in stațiunea Mamaia, dinspre bulevardele Alexandru Lapușneanu și Aurel Vlaicu, anunța Primaria Constanța, care precizeaza ca reconfigurarea traficului rutier este corelat proiectului de reabilitare a bulevardului Lapușneanu. “Zona intersecției bulevardului…

- Un incendiu forestier declansat joi in estul Spaniei a fortat sute de persoane din satele invecinate sa-si paraseasca locuintele si a degajat o coloana uriasa de fum dens, informeaza Reuters.Pompierii au fost alertati cu privire la un incendiu izbucnit in apropierea localitatii Villanueva de Viver,…

- Alerta in municipiul Constanta. Arde un acoperis al unui blocului BM 17, situat pe strada Pescarilor nr.42.Din primele informatii este vorba despre o mansarda de aproximativ 300 de mp situata la etajul 11.Potrivit ISU, la fata locului intervine Det. Fripis cu 3ASAS, ASII, SMURD B2. Det. Port cu 2ASAS,…

- Un incendiu izbucnit de la coșul de evacuare a fumului a distrus complet o casa din satul Siliștea, orașul Liteni, cu tot cu bunurile din interior. Alarma s-a dat miercuri, la ora 10:36.La fata locului au intervenit pompierii militari ai Punctului de Lucru Dolhasca și cei ai Detașamentului de ...

- Un barbat de 84 de ani, din localitatea Miorcani, și-a pierdut viața in urma unui incendiu care i-a cuprins bunurile din camera unde locuia. S-a intamplat in aceasta dupa-amiaza. Alarma a fost data chiar de ginerele victimei.

- Un incendiu izbucnit in noaptea de luni spre marți la o hala de prelucrare a aluminiului din Argeș a fost la un pas sa se transforme in dezastru. Intervenția rapida a pompierilor a oprit propagarea cu flacara deschisa.