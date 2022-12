Alarmă de incendiu la Fundătura, la o casă Un apel la 112 a cerut ajutor vineri seara pompierilor, dupa ce proprietarul unei case a observat fum gros in interior. S-a intamplat la o casa din Fundatura, in comuna Iclod și au intervenit pompierii de la Detașamentul din Dej cu doua autospeciale și un echipaj SMURD. La fața locului nu s-a confirmat incendiu. Casa … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

