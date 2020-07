Stiri pe aceeasi tema

- Alerta cu bomba, joi dimineața, la Primaria Capitalei. O persoana a anunțat ca o bomba a fost plasata in incinta primariei, cu puțin timp inainte de inceperea ședinței Consiliului General de la ora 10:00. Alarma s-a dovedit a fi una falsa.

- Rapperul Kanye West a anunțat pe Twitter, cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite, ca va candida la alegerile prezidențiale americane din 2020. Kanye West, un susținator vocal al președintelui Donald Trump, a hotarat sa ii devina rival in alegerile prezidențiale din 2020: „Trebuie sa infaptuim…

- Iubitul Biancai Dragușanu, aflat la volanul uneia dintre mașinile sale luxoase, a fost oprit de agenții rutieri pe șoseaua Pipera. Era abia trecut de miezul nopții, iar fostul soț al focoasei blondine reușise sa depașeasca limita de viteza, avand nu mai putin de 104 km/h. A fost legitimat,…

- O buzoianca in varsta de 70 de ani a fost gasita decedata in apartamentul sau din cartierul Micro 3. Pentru a patrunde in locuința, pompierii au spart ușa. Potrivit realitateadebuzau.net, un echipaj al pompierilor a intervenit pentru a sparge ușa unui apartament din Micro 3, in care locuia o batrana…

- Amenintarea cu bomba de la Tribunalul Bucuresti s-a dovedit a fi una falsa. Presedinta instantei, judecatoarea Laura Radu, a anuntat ca inca nu a fost identificat autorul alertei, dar a subliniat ca...

- Cap Limpede, stiri adevarate: O femeie de 97 de ani, care s-a infectat cu noul coronavirus intr-un camin de batrani din Arad, s-a vindecat de COVID-19 dupa opt zile de spitalizare si a fost externata marti, anunta Agerpres. Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad au declarat…

- Parcurile, cimitirele și toate gradinile publice se vor deschide, incepand din acest weekend, in București. Anunțul a fost facut de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea . ”Din acest weekend se deschid toate parcurile, gradinile publice - inclusiv gradina zoologica -, si cimitirele din Capitala.…

- BUNDESLIGA. Un reputat medic sportiv susține ca jucatorii se expun unui risc uriaș. La efort, pot inspira direct in plamani vaporii cu coronavirus ai unui adversar infectat. Nu toți impartașesc in Germania bucuria reluarii campionatului pe 16 mai. Antrenorul lui Hoffenheim, Alfred Schreuder, reprezentanții…