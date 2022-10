Alarmă aeriană în toată Ucraina, Kievul și mai multe orașe bombardate Alarma aeriana a fost declanșata marți dimineața pe intreg teritoriul Ucrainei, cu excepția Crimeei anexate de Rusia in 2014. Capitala și mai multe orașe au fost deja lovite de mai multe proiectile. Conform publicației Ukrainska Pravda, o alarma aeriana a fost anunțata pe intreg teritoriul Ucrainei. Trupele ruse au lansat un nou atac asupra infrastructurii energetice din Kiev, in timp ce sistemele de aparare aeriana opereaza in Brovary, in apropiere de capitala. Trei rachete au lovit infrastructura de alimentare cu energie de pe malul stang al orașului. Orașul Zaporijjea, in apropierea caruia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

