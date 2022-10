Alarma aeriana a fost declanșata sambata dimineața pe intreg teritoriul Ucrainei, cu excepția Crimeii ocupate de Rusia in 2014. In general, astfel de acțiuni sunt urmate de bombardamente in principalele localitați. La ora 7.55 dimineața, pe 22 octombrie, alarmele aeriene au sunat aproape in toata Ucraina, conform publicației Ukrainska Pravda. Alarma aeriana inseamna pericolul unor atacuri cu rachete iar locuitorilor li se recomanda sa mearga la adaposturi. Știre in curs de actualizare. The post Alarma aeriana in intreaga Ucraina, sunt așteptate noi bombardamente in intreaga țara appeared first…