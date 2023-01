Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se pregatește pentru un razboi pe termen lung și trece economia pe „picior de razboi”, susțin serviciile de informații militare ale Ucrainei. „Masurile luate de Putin pentru reorganizarea economiei și a complexului militar-industrial al Federației Ruse atesta pregatirile pentru trecerea Rusiei…

- Explozii puternice au lovit Kievul, au declarat martori Reuters din capitala, iar sistemele de aparare antiaeriana erau in funcțiune in toata Ucraina. Rusia a bombardat Ucraina cu rachete, lovind infrastructuri critice și intrerupand alimentarea cu energie electrica, in timp ce oamenii s-au adapostit,…

- Sistemul de aparare aeriana Patriot ar schimba partial situatia tactica din Ucraina, care se afla sub atacurile Rusiei. Astfel de sisteme pot asigura apararea impotriva unor avioane, rachete de croaziera, drone sau rachete chiar de la o mai mare distanta, noteaza DPA.

- Rusia a lansat, luni, un nou baraj de rachete asupra Ucrainei, ceea ce a determinat populația sa se indrepte spre adaposturile din intreaga țara, in timp ce apararea aeriana a intrat in acțiune. Sirenele de raid aerian au rasunat in capitala Kiev și in intreaga țara, in ceea ce oficialii ucraineni au…

- Rușii au lansat un nou atac masiv asupra orașelor din Ucraina. Este alerta de raid aerian in toata țara, dupa ce rușii au lansat zeci de rachete catre marile orașe. Forțele ruse au atacat din nou Odesa și Dnipro, la ora de varf, cand zeci de mii de civili erau pe strada și mergeau la munca sau la școala.…

- Orașele Dnipro și Kiev sunt din nou ținta bombadramentelor rusești, mai multe explozii fiind inregistrate joi dimineața. Alte zone ar putea fi, la randul lor, lovite cu rachete, alarma aeriana fiind declanțata in intreaga Ucraina. In Dnipro se aud sunetele exploziilor, au raportat jurnaliștii de la…

- Miercuri dimineața, au sunat din nou sirenele de alarma in toate regiunile din Ucraina, potrivit unei aplicatii oficiale a apararii antiaeriene ucrainene, la o zi dupa lovituri intense cu rachete din partea Rusiei asupra infrastructurilor energetice, soldate cu cel putin un mort la Kiev, unde doua cladiri…

- In dimineața zilei de 31 octombrie, teritoriul Ucrainei a fost supus unui nou atac masiv cu rachete. S-au auzit explozii intr-o serie de regiuni, au avut loc lovituri asupra infrastructurii energetice, ca urmare, au aparut probleme cu alimentarea cu energie și aprovizionare cu apa. In special, la Kiev,…