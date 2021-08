Alăptarea, recomandată şi la mamele pozitive Covid: virusul nu ajunge în lapte Alaptarea ramane recomandata atat in timpul infectiei COVID-19, cat si dupa vaccinarea mamei, sustin reprezentantii Organizatiei Mondiale a Sanatatii, virusul nefiind detectat in laptele matern. „Alaptarea este una dintre cele mai eficiente modalitati de asigurare a sanatatii, furnizarii anticorpilor si protectiei impotriva COVID-19 a copilului, iar vaccinarea mamei care alapteaza nu prezinta niciun risc pentru mama si sugarul ei", au recomandat cei de la OMS. Conform studiilor existente pana in prezent, continuarea alaptarii este sigura chiar daca mama se imbolnaveste de COVID-19, fiind totusi… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

