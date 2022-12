„Alaiu colindătorilor”, un spectacol de datini de neratat Batuta cu dubele, jocul caprei, colinde de fecior, de fata și de gazda: sunt doar cateva dintre datinile ce vor da farmec Alaiului colindatorilor, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale fiecarei ierni. Peste 200 de colindatori din judeul Timiș vor aduce pe strazile Timișoarei urari de bine și belșug. Luni, 19 decembrie 2022, la ... The post „Alaiu colindatorilor”, un spectacol de datini de neratat appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gelato, Affogato și cafea de specialitate – acum intr-un singur loc! Gelateria artizanala Velocita scrie un nou capitol al poveștii sale, prin deschiderea unei noi locații in inima Timișoarei. Un concept 100% romanesc, Velocita Timișoara dorește sa le ofere iubitorilor de gelato și cafea de specialitate…

- Timisoara este, incepand de astazi, mai saraca. Scriitorul, universitarul, activistul civic Daniel Vighi, s-a stins din viata, dupa o lunga suferinta, pe un pat de spital. S-a intamplat la doua zile, dupa ce, intr-o emotionanta ceremonie desfasurata la Universitatea de Vest a primit titlul de Cetatean…

- Consiliul Județean Timiș preia ideea unei minicenturi de ocolire a Timișoarei și o folosește și pentru al doilea municipiu al orașului, Lugojul. Desigur la alta dimensiune, vor fi preluate și reabilitate doua drumuri comunale, care fac legatura intre Coștei și Boldur. Luni a fost aprobata in plenul…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara joaca sambata, 12 noiembrie, la ora 19,00, primul meci din returul Alpe Adria Cup – Grupa D. Leii din Banat primesc vizita croaților de la KK Zabok, la sala Constantin Jude. SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara este lider cu trei victorii din trei partide (6 puncte), urmata…

- Proiectul „Spotlighting Timisoaraʹs Heritage through Dance” și-a propus sa scoata la lumina minunatele povești ale Timișoarei și, in acest fel, sa puna in evidența patrimoniul cultural, material și imaterial, din cartierele istorice ale orașului. „Spotlighting Timisoara’s Heritage through Dance / Descopera…

- Parcare in buricul targului! Visul de decenii al timisoreanului motorizat si promisiunea tuturor candidatilor la primarie. De exemplu, fostul primar Nicolae Robu, darnic in goluri si vorbe, nu s-a incurcat prea mult in cifre si a promis doar… C.I.N.C.I.! Si acum spune, precum planurile cincinale depasite…

- Proiectul pe care societatea Aquatim il realizeaza pentru inlocuirea conductelor folosite la rețeaua de alimentare cu apa a Timișoarei a ajuns la 16% din total. Urmeaza alte strazi, șantierul continua. Au fost schimbate 11 km din totalul de 65 de km de rețea de apa și canalizare care intra in modernizare.…

- Un tanar care se crede mare artist a fost surprins de camerele de filmare dintr-un tramvai Bozankaya, proaspat intrat pe traseul liniei 1, in timp ce mazgalea cu un marker pereții tramvaiului. Acum el va intra in atenția poliției care va putea sa realizeze critica operei de arta și sa ii explice ce…