- Alain Robert, supranumit "Spidermanul francez", a escaladat miercuri o cladire cu 38 de etaje din Paris pentru a-si exprima sustinerea fata de protestatarii furiosi din cauza unei noi legi a pensiilor care va ridica varsta de pensionare a oamenilor din Franta, informeaza Reuters. In varsta de 60 de…

- „Sprijin deplin pentru politisti, jandarmi, pompieri care ii protejeaza pe manifestanti si proprietatea publica si privata", a adaugat ministrul de Interne. Numarul manifestantilor raniti, intre care cativa constatati de jurnalisti AFP, nu a fost disponibil imediat.Cel putin 57.000 de persoane au manifestat…

- Sute de mii de persoane sunt așteptate sa iasa din nou marți in strada in principalele orașe ale Franței pentru a protesta impotriva reformei pensiilor care prevede creșterea varstei de pensionare. In paralel, grevele continua sa paralizeze principalele ramuri ale economiei franceze, iar sindicatele…

- Protestatarii sindicaliști furioși din cauza deciziei președintelui Emmanuel Macron de a crește varsta de pensionare in Franța, fara un vot final in parlament, au blocat intrarea in muzeul Luvru din Paris, frustrand mulțimea de vizitatori, potrivit Reuters.

- Ambasadorul Algeriei in Franta va reveni in zilele urmatoare la post, la Paris, dupa ce fusese rechemat in tara luna trecuta, a anuntat vineri presedintia franceza intr-un comunicat preluat de Reuters.Agentia apreciaza ca decizia indica o remediere a relatiilor bilaterale. Fii la curent cu…

- Tensiunile au rabufnit in Paris, unde sute de protestatari s-au luat la bataie cu polițiștii. Se intampla in ziua in care in intreaga Franța au loc mitinguri fața de adoptarea legii pensiilor. Forțele de ordine din capitala au folosit gaze lacrimogene impotriva manifestanților care au umplut strazile…

- Peste 100 de participanți au fost reținuți in timpul mitingurilor impotriva reformei pensiilor din Franța, organizate pe 20 martie la Paris. Despre acest lucru a anunțat canalul BFM. {{669536}}Una dintre cele mai mari acțiuni de protest a avut loc in piața Vauban din arondismentul VII din Paris. Acolo…

- Noi manifestații au avut loc sambata la Paris, unde sute de mii de persoane au ieșit in strada pentru a mentine presiunea asupra guvernului in legatura cu planurile de reforma privind pensiile, care includ si masura cresterii varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, relateaza Reuters.