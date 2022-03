Alain Delon vrea să iasă cu demnitate din scena vieții Alain Delon, in varsta de 86 de ani, a afirmat in mai multe interviuri din ultima vreme, ca este de acord cu eutanasierea. In primul rand a sa. Și a completat ca daca e cazul. Adica, se chinuie cu vreo boala, are dureri, e o povara pentru cei apropiați. „Sunt de acord – spune Delon. In primul rand pentru ca locuiesc in Elveția, unde eutanasierea este posibila și, de asemenea, pentru ca mi se pare cel mai logic și natural lucru. De la o anumita varsta, de la un moment dat, avem dreptul sa ieșim dracu’ din asta in liniște, fara sa trecem prin spitale, injecții sau alte chestii. Eu am planificat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

