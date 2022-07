Alain Delon: O vizită total neașteptată, pe care nu o putea refuza Deși are probleme de sanatate, Alain Delon va face in curand o vizita simbolica. Actorul este așteptat in Ucraina, la invitația lui Volodimir Zelenski, scrie presa franceza. Alain Delon nu putea refuza aceasta invitație. Așa cum transmite Le Point, celebrul actor se va intalni cu președintele Ucrainei. Aici, actorul va continua sa filmeze un documentar in onoarea președintelui Zelenski, intitulat Samuraiul, regizat de Cyril Viguier. Potrivit primelor informații furnizate de revista Closer, deja au fost turnate primele secvențe la Paris in locuri nedezvaluite, interpretand in special texte consacrate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

