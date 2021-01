Alain Delon e devastat de moartea lui Nathalie. Ce a înasemnat Marina Dohi pentru el. Alain Delon e devastat de moartea lui Nathalie. Ce a insemnat aceasta femeie pentru el Actrița Nathalie Delon, fosta soție a lui Alain Delon, a murit marți, 19 ianuarie, rapusa de un cancer rapid. Anunțul l-a facut fiul ei Anthony Delon (56 de ani) pe Instagram. Singura soție a celebrului actor francez Alain Delon a murit rapusa de cancer, la 79 de ani. In luna august ar fi implinit 80. „Mama mea a murit in aceasta dimineața la 11 dimineața, la Paris, inconjurata de rudele ei. A murit din cauza unui cancer rapid ”, a declarat fiul ei și al lui și Alain Delon, Anthony (56 de ani). Cu cateva zile… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

